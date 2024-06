Lato Kwiatów 2024 w Otmuchowie. Będzie jeszcze więcej koncertów! Na scenie m.in.: Sylwia Grzeszczak, Marcin Daniec, Czadoman

Święto pod nazwą „Lato Kwiatów", które co roku jest organizowane w Otmuchowie to jedna z największych imprez florystycznych kraju. Co roku przyciąga tłumy wystawców, wielbicieli kwiatów i dobrej zabawy. Nie inaczej będzie w tym roku.

Już kilka tygodni temu informowaliśmy, że gwiazdami 51. edycji imprezy będą: Skolim, Marcin Daniec, Top Girls, Czadoman oraz Sylwia Grzeszczak. Teraz dzięki wsparciu sponsora program udało się urozmaicić.

- Tegoroczne 51. Lato Kwiatów odbędzie się nowej formule. W tym roku pozyskaliśmy sponsora tytularnego, czyli Bank Spółdzielczy w Otmuchowie, który wspomaga to wydarzenie kwotą 100 tysięcy złotych. Dzięki temu na scenie pojawią się kolejne gwiazdy młodego pokolenia – mówił Damian Nowakowski, burmistrz Otmuchowa.

Na scenie pojawią się takie "wschodzące" gwiazdy jak: Daria Marx, Dezydery, Ikarus Feel.