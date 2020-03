Lekarze z Włoch apelują do kolegów z innych krajów: „To doprowadziło do katastrofy”. Czego możemy nauczyć się od Włochów?

Lekarze z Włoch apelują do kolegów z innych krajów 123rf

Włoscy lekarze pracujący w szpitalu znajdującym się w centrum epidemii opublikowali apel do kolegów z innych państw. Przytacza go portal Fakt.pl. W apelu lekarze z Włoch przyznają się do największych błędów, radzą też, co należy zrobić, żeby nie powtórzyć włoskiego scenariusza. Kraj jest w katastrofalnym położeniu. We Włoszech zakażonych może być już 53 tys. ludzi. Ofiar śmiertelnych koronawirusa jest tutaj więcej niż w Chinach.