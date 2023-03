Lekarzy sportowych było u nas jak na lekarstwo. Teraz wszystkie badania można wykonać od ręki w jednym miejscu

Dzieci chętnie uprawiają sport, ale żeby trenować profesjonalnie i - co najważniejsze - bezpiecznie, muszą mieć wykonywane regularnie badania stanu zdrowia. Bez ważnej karty zdrowia treningi i zawody to duże ryzyko, a w wielu przypadkach dziecko na takie zawody nie zostanie w ogóle dopuszczone.

Na Opolszczyźnie jest także kilkadziesiąt klas i różnych klubów sportowych. Wszystkie dzieci, które do nich uczęszczają, również muszą regularnie się badać.

Do lekarza trzeba chodzić nawet co pół roku

Badania lekarskie potwierdzają uprawnienia do wykonywania danej dyscypliny, a dokumentem, który wydawany jest w poradni, jest Karta Zdrowia Sportowca. W zależności od uprawianej dziedziny sportu, takie badania powtarza się co pół roku lub co rok.

Jak wyjaśnia rzeczniczka prasowa Centrum Zdrowia Opolu Jolanta Kawecka, poradnia ta zajmuje się najmłodszymi sportowcami oraz młodzieżą do 23 roku życia. Wystarczy umówić się na bezpłatną konsultację w ramach NFZ, aby uzyskać pomoc lekarza medycyny sportowej.