Leszek Pogan, były prezydent Opola i wojewoda opolski nie żyje. Zmarł w wieku 70 lat

Jako pierwszy informację o śmierci Leszka Pogana zamieścił portal opolska360.pl.

Leszek Pogan urodził się 17 kwietnia 1953 w Opolu. Był politykiem, samorządowcem, byłym prezydentem Opola i wojewodą opolskim.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, był później asystentem na tej uczelni.

W latach 90. wstąpił do SdRP, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pracował w biurach poselskich parlamentarzystów SLD. Od 1994 do 2001 sprawował mandat radnego Opola i urząd prezydenta miasta. Następnie do 2003 w rządzie Leszka Millera pełnił funkcję wojewody opolskiego.

Jako samorządowiec był dwuznaczną postacią. Mówi się o jego dużych zasługach dla miasta i dla województwa, ale "zasłynął" także, jako jeden z głównych oskarżonych w ramach tzw. opolskiej afery ratuszowej, dotyczącej szeregu przestępstw korupcyjnych. Mieli się ich dopuszczać lokalni przedsiębiorcy oraz związani z SLD wysocy urzędnicy samorządowi w latach 1994–2002 (poza Leszkiem Poganem także m.in. jego następca na stanowisku prezydenta i ich kolejni zastępcy, w tym późniejsza marszałek województwa Ewa Olszewska).