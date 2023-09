Lewica alarmuje: dostęp do opieki psychologicznej w Opolu jest dramatyczny. Na pomoc w kolejce czekają setki osób

- Dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Opolu wciąż pozostaje na dramatycznym poziomie – mówi Jerzy Przystajko, kandydat lewicy na posła.

- Chcemy, aby dzieci i młodzież miały dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej na najwyższym poziomie, bez długotrwałego oczekiwania. Chcemy, aby pomoc była dostępna nie tylko dla mieszkańców Opola, ale także dla całych rodzin. Problem jest pilny i dotyczy nie tylko naszego regionu, ale całej Polski – mówi posłanka lewicy Marcelina Zawisza.

Na koniec przedstawiciele lewicy zwrócili uwagę, że sytuacja z dostępem do opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Opolu to nie tylko lokalny problem, ale wyraźny sygnał dla całego kraju. Jest to wyzwanie, które musi zostać podjęte i rozwiązane na szczeblu krajowym, aby zapewnić naszym dzieciom lepszą przyszłość.