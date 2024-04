Lewica podsumowała kampanię. Szkoła, mieszkania, szpital. "Wracamy do sejmiku”

W czwartek (4 kwietnia) odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano kampanię sejmikową KKW Lewica w województwie opolskim.

O tym, jak wyglądała kampania i jakie są priorytety, Lewicy opowiadali sami kandydaci.

- Ta kampania to był lewicowy SMS, czyli szkoła, mieszkania, szpitale. W opolskim to były też postulaty skierowane na rozwój naszego województwa. Mnie szczególnie jest bliski rozwój przemysłu farmaceutycznego, będziemy także walczyć o środki unijne w sejmiku i m.in. dlatego Lewica powinna wrócić - Jerzy Przystajko, „jedynka” na opolskiej liście Lewicy do sejmiku. /cyt]

- Bardzo ciężko było mi się przebić ze swoimi argumentami i debatami. Liczę, że w tym okręgu są kobiety, których prawa są łamane na każdym kroku. Nasz program to trzy filary: szkoła, szpital i mieszkania. – powiedziała Anna Matukin-Pakuszyńska, która kandyduje z powiatów: krapkowicki, głubczycki i prudnicki. - Jeśli chodzi o szkoły to proponujemy psychologa w każdej szkole, jak również pomoc terapeutyczną, który zmaga się z uzależnieniami. Chcemy, aby mieszkania były dostępne dla wszystkich, a osoby starsze i niepełnosprawne miały kompleksową opiekę. Ważne są także zwierzęta. Liczę na to, że kobiety pójdą tłumnie do wyborów.

Agnieszka Wodnicka, która kandyduje z okręgu nr 1, zaznaczyła, że będzie walczyła o sprawy dzieci.

- Chciałabym, aby w sejmiku powstała interwencyjna grupa ds. autyzmu. Jest to moja specjalizacja, sama mam dziecko ze spektrum autyzmu i jest mi to sprawa bardzo bliska. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców z kształceniem specjalnym – mówiła Agnieszka Wodnicka.

Na konferencji prasowej podsumowującej kampanię wyborczą, kandydatom Lewicy poparcia udzieliła Apolonia Klepacz, senator V kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.