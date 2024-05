Lewica stawia na zdrowie i tanie mieszkania. Minister Śmiszek w Nysie. "Tak dla integracji, nie dla prawa weta"

Ujednolicony pakiet zdrowotny, rozwój przemysłu farmaceutycznego, tanie mieszkania komunalne – to tylko niektóre postulaty Lewicy, z którymi jej kandydaci powalczą o mandaty do Parlamentu Europejskiego.

- Mówimy „tak” integracji europejskiej i chcemy zniesienia „weta” w większości spraw, ponieważ to prowadzi do paraliżu prac UE - mówił we wtorek ( 28 maja) w Nysie Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości, kandydat do Europarlamentu.

Zapowiedział także szczegółowy program dotyczący życia Polek i Polaków. Jeden z jego aspektów dotyczy zdrowia.

- Do tej pory Unia Europejska skupiała się głównie na inwestycjach. Teraz czas by zadbać o dobrostan jej obywateli. Dlatego proponujemy Europejski Standard Zdrowotny, który będzie obejmował nie tylko minimalny zestaw świadczeń dla wszystkich obywateli UE, zadbamy również, aby nie zabrakło nam personelu w służbie zdrowia. Dziś brakuje 2 milionów pracowników w tym obszarze, a do 2030 roku ta liczba wzrośnie do 4 milionów – mówiła Anna Kołodziej „dwójka” Lewicy do Parlamentu Europejskiego.