Licealiści z Opola "podrabiają" znanych malarzy. Ich prace podbijają internet

- Chodziło o to, żeby zachęcić uczniów do aktywności twórczej, do pokazania, że nawet pozostając w domu, mogą wyrażać swoje pomysły, szukając inspiracji w dziełach sztuki - mówi Dorota Wołyniec, polonistka i wicedyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Opolu. Na pomysł zorganizowania niecodziennego konkursu wpadła wspólnie z nauczycielką języka hiszpańskiego - Joanną Wajer-Kochanek. - Uczniowie włożyli w swoje prace wiele serca i efekt jest imponujący. To świetna promocja dla naszej szkoły.

Kamila Kiziak, uczennica liceum, zainspirowała się obrazem Salvadora Dalego pt. "Płonąca żyrafa".