Liczba bezrobotnych w województwie opolskim spadła. Gdzie jest najniższa, a gdzie najwyższa?

- Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się do stanu sprzed pandemii – mówiła Renata Cygan. – W porównaniu do poprzedniego półrocza liczba bezrobotnych w województwie opolskim spadła o 13 procent. Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, to 27 osób zostało zwolnionych z firmy dziewiarskiej w powiecie kluczborskim, która jest przeznaczona do likwidacji.