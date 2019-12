Linia kolejowa Opole–Kędzierzyn-Koźle. Widać już efekty remontu torów za 412 milionów złotych

Kolejarze podsumowali dotychczasowe prace dzisiaj na stacji w Zdzieszowicach. To jedno z pięciu miejsc - obok stacji w Gogolinie, Górażdżach, Kędzierzynie-Koźlu i Jasonej - które przeszły w ostatnim czasie modernizację.

Po nowych torach pociągi jadą już na odcinkach Raszowa – Zdzieszowice – Gogolin (po dwóch torach) oraz Przywory Opolskie – Górażdże (po jednym torze) - tłumaczy Zdzisław Januszkiewicz, kierownik kontraktu.

Odcinek Opole – Kędzierzyn-Koźle jest na trasie pomiędzy Górnym i Dolnym Śląskiem. Trasą w ciągu doby przejeżdża nawet 90 pociągów. Przebudowa odcinka zwiększy jego przepustowość.

Zmodernizowane tory, nowe rozjazdy i sieć trakcyjna oraz zamontowane nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią prowadzenie pociągów z prędkością do 160 km/godz. W efekcie z 50 do 25 minut skróci się czasu przejazdu z Opola do Kędzierzyna-Koźla.

Inwestycja pochłonie 412 milionów złotych - jest ona dofinansowana przez Unię Europejską z funduszy "Łącząc Europę".