Ukazała się nowa płyta Piotra Wojtasika, światowej sławy muzyka z Wrocławia

8 autorskich kompozycji i doborowe towarzystwo światowych gwiazd jazzu z Bobby’m Few na czele. Album „To whom it may concerne” wybitnego trębacza Piotra Wojtasika to muzyczna podróż w czasie. Podróż, która może zakończyć się kolejnym Fryderykiem.