Locha urodziła warchlaki pod płotem domu w Szczedrzyku

Bobry w Młynówce w Opolu. Udało się jednego sfotografować!

Skutki obecności bobrów w Młynówce można obserwować od początku roku - to ścięte bądź nadgryzione drzewa. Urzędnicy mieli nadzieję, że to zdarzenia incydentalne. Potem rośliny zabezpieczono siatką. Mimo tego wygląda na to, że bobry na dobre zadomowiły się w centrum Opola. Udało n...