Lodówka skarbów stanęła w Opolu. A w niej śniadanie i obiad zupełnie za darmo

- Każdego roku w Polsce marnuje się aż 5 milionów ton żywności. 60 proc. tego jedzenia pochodzi z naszych domów. W koszu ląduje mniej więcej 1/3 wyprodukowanej na świecie żywności - mówi Piotr Koziol, prezes Fundacji Kwitnące Talenty i inicjator przedsięwzięcia. – Grudzień to czas, gdy jedzenia marnuje się najwięcej. Nasza lodówka skarbów jest małym krokiem ku temu, by zacząć budować świadomość. Zachęcamy, by ten nadmiar przynieść do nas, by ktoś jeszcze mógł z niego skorzystać.

- Marnowanie żywności jest wtedy, jak się wyrzuca jedzenie - mówił 5-letni Piotruś. – Ja czasami wyrzucam jedzenie, ale tylko wtedy, jak jest zgniłe – wtórował mu 5-letni Adaś.

- W pobliżu znajduje się wiele urzędów i instytucji, dlatego marzy mi się, że z naszej lodówki będą korzystały również osoby, które świetnie sobie radzą i nie mają problemów finansowych. Za darmo będzie można stąd zabrać śniadanie, a nawet obiad. Niech dzielenie się jedzeniem będzie stylem życia i naszym wkładem w to, żeby to, które zostało wyprodukowane nie zmarnowało się – mówi Piotr Koziol. – Przygotowaliśmy w Talentowni zajęcia dla dzieci na temat tego, jak nie marnować jedzenia. Liczymy, że za sprawą najmłodszych te dobre wzorce trafią też do ich rodziców.

Do lodówki można wkładać owoce, warzywa, nieprzeterminowane produkty spożywcze, ale też gotowe dania. Ważne, by zaznaczyć, kiedy zostały one przygotowane.