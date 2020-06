Logistycy z Opola wyruszyli na misję wojskową do Rumunii

W 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej pożegnano żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia, jadących na VII zmianę misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

Polscy żołnierze stacjonują tam w ramach wielonarodowej brygady, która jest wzmocnieniem południowej flanki NATO.

Można to porównać do obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Estonii, którzy realizują zadania w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO - mówi kapitan Piotr Płuciennik, rzecznik prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. - My natomiast przesunęliśmy nasze siły na południowy wschód, wzmacniamy rumuńskie siły zbrojne, wspólnie się szkolimy i wykonujemy zdania.