Lokale wyborcze w Opolu. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Opolu

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”

Młodzieżowy Dom Kultury Filia Nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury Filia Nr 3

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki-Klub osiedlowy „Metalchem”

Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51

Przedszkole Publiczne Nr 21

Przedszkole Publiczne Nr 26

Przedszkole Publiczne Nr 37

Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 43

Przedszkole Publiczne Nr 44

Przedszkole Publiczne Nr 56

Przedszkole Publiczne Nr 56

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Budynek A

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Budynek B

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Budynek B

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII

Remiza OSP Bierkowice

Remiza OSP Wrzoski

Urząd Miasta Opola-Wydział Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Elektrycznych

Zespół Szkół Elektrycznych

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Świetlica-Borki

Świetlica-Malina

Świetlica-Wróblin

Świetlica-Świerkle

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania