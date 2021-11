Łubniany. 100 drzew ma iść pod topór. Mieszkańcy są oburzeni

Chodzi o remont drogi z Kępy do Biadacza. Odcinek liczy 5,5 km, planowana jest tam droga rowerowa i nowy chodnik.

- Pod topór przeznaczono ok. 100 dorodnych drzew. To lipy i dęby. Miejsce po nich zostanie zamienione na betonową pustynię. Serce się kroi i łzy cisną do oczu, gdy się patrzy na wycinane drzewa, które jeszcze dwa tygodnie temu były zielone, dawały cień i produkowały tlen. Żaden chodnik, ani ścieżka rowerowa nie usprawiedliwiają takiego barbarzyństwa - mówi jedna z mieszkanek Luboszyc.