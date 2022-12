Lubuszanka Ela Stróżyńska nie zdołała wygrać w 11. sezonie MasterChef. Mieszkanka Grochowa pod Gubinem zajęła 3. miejsce. Jakie ma plany?

Lubuszanka Ela Stróżyńska pochodzi z Drezdenka, ale od około trzech lat mieszka w Grochowie pod Gubinem. Ma trójkę dzieci - synów Jakuba (10 lat), Marcela (8 lat) i Szymona (6 lat). Do udziału w 11. sezonie programu MasterChef Polska namówił ją mąż.

Gotowanie we Włoszech. Walka o finał we Florencji

Jak mówi E. Stróżyńska, już samo dostanie się do decydującego etapu, czyli wyjazdu do Florencji, było wielkim sukcesem. We Włoszech pozostali uczestnicy walczyli o udział w finale. Początkowo z problemami, ale ostatecznie lubuszanka znalazła się w finałowej czwórce.