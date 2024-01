Ludzie kultury spotkali się na corocznym opłatku w Muzeum Diecezjalnym w Opolu

Również z Nysy przyjechał Marian Molenda.

- To są spotkania, które mają wartość nieprzemijającą. Tutaj mamy kontakt z ludźmi, którzy nadają na podobnych falach, mają podobną wrażliwość. Czas świąteczny sprzyja tego typu wydarzeniom. To znakomita okazja do rozmowy i wymiany myśli - argumentuje Marian Molenda, rzeźbiarz z Nysy i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.