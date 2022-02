Ludzie przynoszą tony darów do CH Turawa Park. Polacy i mieszkający u nas Ukraińcy wspólnie pomagają uchodźcom [Zdjęcia]

Dary zaczęły trafiać tam od soboty. Przyjmują je pracujący tam wolontariusze.

- Kochani, odzew z Waszej strony jest wielki! Jesteście wspaniali i z całego serca Wam za to dziękujemy. Prosimy, kierujcie się przede wszystkim informacjami zamieszczonymi w naszych postach. W tej chwili najpotrzebniejsze są łóżka polowe, materace, śpiwory, poduszki, koce, ręczniki. Dziękujemy - czytamy na fb CH Turawa Park.

Do CH Turawa kierowani są także Ukraińcy, którzy najpierw trafiają do prowadzonego przez ich rodaków ośrodka samopomocy w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu przy ul. Krakowskiej.

- Niektórzy z nas mieszkają w Opolu już od kilkunastu lat, więc my już jesteśmy z Opola, tymczasem większość ludzi na Ukrainie nie wie nawet, że Opole istnieje – mówi koordynatorka wolontariuszy Aleksandra Konovalova. – Staramy się dotrzeć z informacją o naszym ośrodku do ludzi przekraczających obecnie polską granicę. Mamy tu dla nich noclegi odzież, żywność i adresy osób, które chcą przyjąć uchodźców do swoich domów. Nawet z dziećmi i zwierzętami.