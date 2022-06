Ma być zielono i schludnie. Wiemy, jak wyglądać będzie nowy plac przed dworcem PKP w Opolu [WIZUALIZACJE]

Kończy się budowa centrum przesiadkowego Opole-Główne, które powstaje w miejscu byłego dworca PKS. W związku z tym ratusz ogłosił przetarg na kompleksową modernizację placu przed dworcem, dzięki czemu cały ten teren zyska nowe oblicze.

- Mieszkańcy Opola zasługują na plac z prawdziwego zdarzenia. Zielony, piękny i atrakcyjny do wypoczynku i zabawy dla dzieci – podkreśla Adam Leszczyński, rzecznik urzędu miasta.

Jednocześnie teren przed dworcem to pierwsza rzecz, którą widzą turyści podróżujący do naszego miasta albo którzy w Opolu mają przesiadkę. Nowy teren ma więc zachęcać mieszkańców i podróżnych do spędzenia chwili między urokliwymi alejkami.