Ma jedno oko, trzy ramiona i superprecyzyjnie operuje. W USK zaprezentowano robota Versius CMR Surgical Iwona Kłopocka-Marcjasz

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu zaprezentowano w środę nowego robota chirurgicznego Versius CMR Surgical. To supernowoczesne urządzenie to przyszłość leczenia małoinwazyjnego. Barierą jest koszt - ok. 12,5 mln zł.