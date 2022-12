Macie już dość zimy? Oto propozycje lotów do ciepłych krajów da mieszkańców Opolszczyzny. W tych krajach jest teraz piękna pogoda! Krzysztof Marcinkiewicz

Przełom roku to bardzo krótki dzień, brzydka pogoda za oknem, do tego padające na przemian deszcz i śnieg. Opolanie bardzo chętnie latają w tym czasie w cieplejsze miejsca, gdzie choć przez kilka dni mogą spotkać słońce. A do tego zobaczyć nowe ciekawe atrakcje.