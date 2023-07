Mafia śmieciowa na Opolszczyźnie. Jeszcze długo nie pozbędziemy się niebezpiecznych składowisk odpadów. Kolejne śmieci są już w drodze Redakcja

Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla mafii śmieciowych, które wykorzystują luki w prawie oraz braki w egzekwowaniu przepisów, by przewozić odpady zza granicy i składować je na terenie naszego kraju. Pomimo katastrofy ekologicznej, do jakiej doszło w Zielonej Górze, śmieci nadal są przywożone do nas tirami. Kolejne transporty zaplanowano także na Opolszczyznę.