Mają iskrę Bożą! Zobacz prace tegorocznych absolwentów liceum plastycznego. W Nysie uczy się 120 młodych artystów z dwóch województw

Stosunkowo dobra sieć komunikacyjna Nysy z okolicznymi powiatami sprzyja wyborowi „Plastyka” nie tylko przez młodzież z zachodniej części Opolszczyzny, ale również przez młodych mieszkańców wschodniej części województwa dolnośląskiego.

- Jesteście szczególnie wyjątkowi – zwracał się do abiturientów Kazimierz Darowski, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Nysie. - Każdy człowiek ma swoje zdolności, predyspozycje, ale wy macie taką iskrę Bożą, że dla was trzeba utworzyć odrębną szkołę. Macie szczególny dar, bo potraficie ze swojej wyobraźni, z tego, co widzicie, przelać coś na płótno, na papier, na kształty rzeźby czy tworzyć w programach komputerowych. Takie dzieła niesamowicie oddziaływają przez wieki na społeczeństwo, na ludzi. Wpływają nie tylko na emocje, ale również na kształtowanie osobowości, bo dzięki artystom poznawane jest piękno. To jest naprawdę wspaniałe.