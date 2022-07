Małopolska na wakacje. Co zobaczyć i czego spróbować wokół Krakowa, Zakopanego czy Tarnowa? Najważniejsze atrakcje, najsmaczniejsze potrawy

Kraków na wakacje. Pomysły na city break w stolicy Małopolski

Każdego dnia wakacji można by odwiedzać inne niezwykłe miejsce w Krakowie, a i tak nie wystarczyłoby lata, żeby zobaczyć je wszystkie. Dawna stolica Polski to prawdziwy turystyczny skarbiec. Nie ma znaczenia, czego szukacie – błogiego wypoczynku, fascynujących zabytków, opowieści z dreszczykiem, smacznego jedzenia czy oryginalnych tras na spacer lub rower – znajdziecie to w Krakowie.

Poszukiwacze niezwykłości powinni z miejsca udać się na Wawel, by podziwiać zamek z jego skarbcem, katedrę z grobami królów Polski, ale też smoczą jamę, w której wedle legend mieszkał swego czasu nękający miasto potwór. Dziś u wyjścia z groty stoi wspaniała rzeźba smoka, ziejąca ogniem na cześć dawnych dziejów, opowieści i tradycji, które w Krakowie są zawsze żywe.