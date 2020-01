Mały ZUS plus wchodzi w życie od 1 lutego 2020. Ważna zmiana dla firm

Od 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się kolejnych zgłoszeń do Małego ZUS plus .

Z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu do tej ulgi zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm w Polsce.

Ale już za kilka dni ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z Małego ZUS plus będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

I dodaje: - Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na Małym ZUS. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 procentami minimalnego wynagrodzenia krajowego czyli kwotą 780 złotych, a 60 procentami prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli 3136,20 złotymi.

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie zawierał dane potrzebne do obliczeń na Mały ZUS po zmianach.

Mały ZUS plus 2020. Do kiedy zgłosić?

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca.

Zrobi to, gdy złoży w ZUS odpowiednie dokumenty czyli ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92.