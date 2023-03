Mama na Obrotach. Najpopularniejsza mama w Polsce jest z Opolszczyzny! Ma ponad 5 milionów fanów

- Po 30 latach wiem, jakie jest moje miejsce na ziemi. Ja po prostu lubię rozbawiać ludzi - mówi. - Jestem żywiołową kobietą. Głośno mówię, głośno się śmieję. Zawsze wszędzie mnie było pełno. Jak opowiadałam, to się wszyscy śmiali, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to stanie się moją pasją i pracą jednocześnie i, że mam do tego aż taką smykałkę.