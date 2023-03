Mama na Obrotach. Zobacz jej najśmieszniejsze filmiki. Ta kobieta jest niesamowita, sami zobaczcie!

Mama na Obrotach to internetowy fenomen i dowód na to, że w czasach globalnej wioski można mieszkać w wiosce i zdobyć globalną sławę.

Klaudia Klimczyk, bo tak naprawdę nazywa się Mama na Obrotach, ma męża i dwie córki. Mieszkają w jednej z wiosek w gminie Zębowice (w powiecie oleskim).

Mama na Obrotach była typową śląską gospodynią, mieszkającą na wsi. Z typowym śląskim poczuciem humoru. I to jest właśnie jej największym atutem! Do tego potrafi śmiać się z samej siebie, a to już jest rzadko spotykana umiejętność!

Klaudia Klimczyk miała też smartfon z aplikacjami takimi, jak TikTok, Instagram czy YouTube. Zaczęła nagrywać krótkie, śmieszne filmiki. Śląska Mama na Obrotach z miesiąca na miesiąc zdobywa nowych fanów. Ma już ponad 5 milionów obserwujących. Na samym TikToku ma już 4,5 miliona obserwujących i 158 milionów polubień jej filmików!