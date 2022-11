Mamy białe plamy dla elektromobilności na Opolszczyźnie. A aut przybywa

Dwa lata temu władze Otmuchowa postawiły na Rynku 5 tysięcznego miasta urządzenia do ładowania aut elektrycznych. Dofinansowano je z unijnego projektu, w ramach rewitalizacji centrum miasta i wówczas była to jedna z pierwszych stacji ładowania na Opolszczyźnie.

Z uruchomieniem ładowarek trzeba było jednak poczekać do lipca tego roku, ze względu na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Od lipca zainteresowanie ładowaniem „elektryków” w Otmuchowie rośnie lawinowo. W lipcu stacja zużyła 50 kilowatogodzin energii. W sierpniu 267, we wrześniu 415 a w październiku zbliżyła się do megawata (984 kwh).

- Dokładne dane o ilości korzystających pojazdów dostaniemy od operatora stacji na początku przyszłego roku – informuje Janusz Gitlar z Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Ładowanie w Otmuchowie jeszcze przez kilka lat będzie dla kierowców bezpłatne, co być może przyciąga część użytkowników, ale dane z Otmuchowa świadczą o ogromnym wzroście rynku elektromobilności na Opolszczyźnie.