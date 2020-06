„Mamy dość!” - krzyczeli mieszkańcy Opola na przedwyborczym wiecu Rafała Trzaskowskiego

Ten okrzyk był oceną prezydentury Andrzeja Dudy. Słowa kandydata PO kwitowały okrzyki: „Rafał, Rafał”, „Zwyciężymy”, „Konstytucja”.

Wizytę w Opolu Rafał Trzaskowski rozpoczął od Muzeum Polskiej Piosenki i amfiteatru, po których oprowadzał go prezydent Opola Rafał Wiśniewski.

W drodze na pl. Wolności opowiadał mu. m.in. o wieży Piastowskiej i ratuszu. Panowie, do których dołączyli politycy PO, zatrzymali się na chwilę przy pomniku upamiętniającym synagogę. Wchodzącego na plac kandydata powitało głośne „Rafał, Rafał”, burzliwe brawa i okrzyki oraz dźwięki piosenki „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał Arkadiusz Wiśniewski. - Nie pamiętam w tym miejscu takich tłumów od czasu łańcucha nadziei, gdy broniliśmy województwa opolskiego – mówił. - Rafał Trzaskowski jest - jak ja - samorządowcem. Wiemy, co to znaczy podejmować wyzwania, które nie są abstrakcyjne i nie dotyczą wielkich budowli, ale problemów życia zwykłych ludzi. Dlatego z uśmiechem na twarzy jestem tutaj z nami. Mam nadzieję, że dorobek samorządów pozostanie, że nikt nam go nie odbierze. I nikt nie odbierze nam prawa do wybierania swoich reprezentantów. Prezydentem powinien być ktoś, kto jest samodzielny i niezależny, kto potrafi się podnieść ponad partyjne układy. Ma odwagę powiedzieć, że ma inne zdanie. Kto nie będzie się bał zawetować ustaw.

Rafał Trzaskowski wszedł na mównicę przy okrzykach „Zwyciężymy, zwyciężymy”. Opole to symbol wolnej kultury, symbol polskiej piosenki – mówił. Pamiętacie, co chcieli ostatnio zrobić z festiwalem? Chcieli go cenzurować i przenosić. Na to się nigdy nie zgodzimy. Mam do festiwalu stosunek bardzo osobisty, bo mój ojciec, Andrzej Trzaskowski wielokrotnie dyrygował orkiestrą radia i telewizji na festiwalu. Chcę nawiązać do piosenki, która tu wygrała w 1967. Jej słowa: „Dziwny jest ten świat”, są ciągle aktualne. Dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek – cytował. - Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Tłum odpowiedział owacją. Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zabić w sobie.

- Nie pozwolimy cenzurować festiwalu ani radiowej Trójki. Nie pozwolimy na to – mówił Rafał Trzaskowski. - Kiedy mnie pytają, czy mi się podoba jakiś spektakl albo to, co robią organizacje pozarządowe, jasno mówię, że nie jestem od cenzurowania. Kultura musi być wolna! Nie może być tak, że jak prezesowi nie podoba się piosenka, to ma być zdejmowana z anteny. Kultura musi być silna, niezależna i prowokować do myślenia. Niektórzy nie chcą być prowokowani do myślenia.

- Jest szansa na oczekiwaną zmianę w Polsce – dodał Rafał Trzaskowski. - Mamy dość dzielenia nas, mamy dość nienawiści, dość słów pogardy. „Mamy dość” odkrzyknęli uczestnicy wiecu. Czas na Polskę równych szans, Polskę, w której nie ma zaciśniętej pięści, jest otwarta ręka do dialogu. Rafał Trzaskowski odniósł się też do prezydentury Andrzeja Dudy. Trzeba pytać pana prezydenta, dlaczego żadna afera z udziałem PiS nie została wyjaśniona – podkreślił. - Trzeba pytać, dlaczego pan prezydent zgadza się na to, żeby dawano nam pięć dni na zbieranie podpisów. A i tak przy tej mobilizacji zebraliśmy ich dwa miliony. Nawet jak ktoś będzie nam urządzał wybory nie fair, to my i tak wygramy. Dlaczego pan prezydent godzi się na to, że telewizja publiczna wciąż wzywa do nienawiści, szczuje jednych na drugich. Potrzebny jest silny prezydent RP, który sam powinien powiedzieć: „Mam dość”. My mamy dość hipokryzji władzy.

Na spotkanie pod pomnikiem przyszli nie tylko opolanie, także sympatycy Rafała Trzaskowskiego z Nysy, Brzegu i innych miast.

- Wierzymy w to, że Rafał Trzaskowski będzie naszym prezydentem – uważa Piotr Borzykowski – wspieramy go. Jesteśmy z PO w Nysie. Jest z nami poseł Rajmund Miller. - Pan Trzaskowski powinien być prezydentem, bo daje gwarancję, że będzie przestrzegał konstytucji w przeciwieństwie do pana Dudy, który ją wielokrotnie złamał. Jeśli prezydentem będzie pan Trzaskowski, Polska będzie dla wszystkich obywateli. Wierzę, że będzie dotrzymywał słowa – przeznaczy 6 proc. PKB na służbę zdrowia i będzie się opiekował niepełnosprawnymi, o czym pan Duda zapomniał. Znajomość języków i to, że pan Trzaskowski jest znany w Europie, daje gwarancję, iż Polska wróci na swoje miejsce w Europie i na świecie.

- Rafał Trzaskowski powinien być prezydentem, bo dobrze jest, gdy mam miejsce równowaga władz, czyli prezydent jest innego ugrupowania niż rząd – uważa Mariusz Danilewski, opolanin, muzyk i nauczyciel muzyki. - Nie może być jedynowładztwa. Uważałem tak również 5 lat temu, gdy przegrał Bronisław Komorowski, gdy wszystko wskazywało, że PiS przejmie władzę. Myślę, że pan Trzaskowski mówił rzeczy, które mogą przekonać niezdecydowanych: że nie jest przeciwnikiem wyborców ani członków PiS-u. Chce z nimi współpracować przy ustawach służących dobru Polski.