Mamy noworodków leczonych w opolskim szpitalu ginekologiczno-położniczym znów mogą dostarczać pokarm swoim dzieciom

Mamy dzieci leczonych na Pododdziale Patologii Noworodków w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu znów mogą dostarczać mleko swoim maluszkom.

- Ze względu na stan epidemii, wynikające z niego zagrożenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zachowania środków bezpieczeństwa w szpitalu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Dotyczy on zarówno noworodków, jak i dorosłych. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice nie mają kontaktu ze swoim dzieckiem podczas jego pobytu w szpitalu. To dla nich bardzo trudne chwile, dlatego staramy się możliwie złagodzić konsekwencje tej wymuszonej stanem zdrowia rozłąki. Wznowiliśmy zatem możliwość dostarczania mleka kobiecego przez mamy dzieci przebywających na Pododdziale Patologii Noworodków - mówi Iwona Nawrot-Szczepanik, rzecznik prasowy Klinicznego Centrum.

Pokarm - tylko od zdrowych matek - powinien być odciągany, przechowywany i transportowany zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie szpitala. Należy go dostarczać w butelkach pobranych z punktu informacyjnego. Butelki będą wydawane przez położną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 8 i od 13 do 14. Także w tych godzinach butelki z pokarmem można przekazać położnej.