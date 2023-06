Mandaty 2023. Mandaty i punkty karne ostro w górę. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla kierowców jeszcze w 2023 roku!

Kolejne zaostrzenie kar dla kierowców jeszcze w 2023 roku

Nie będzie tolerancji dla osób, które poprzez ucieczkę chcą uniknąć odpowiedzialności. Takie same surowe kary będą orzekane w przypadku kierowców, którzy zbiegli z miejsca wypadków, żeby nie poddać się badaniu zawartości alkoholu we krwi.

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy będą mogły orzec karę od 5 do 16 lat! Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy będzie grozić kara od 3 do 16 lat więzienia.

Jak zaostrzyły się mandaty i punkty karne dla kierowców przekraczających przepisy

To się zmieniło w 2022 roku. Najpierw 1 stycznia 2022 r, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który wprowadził podwyżkę kar.

To jednak dopiero był wstęp do zaostrzania kar.

17 września 2022 r. dwukrotnie wzrosły kary dla recydywistów drogowych.

Do tego zmieniły się zasady naliczania punktów karnych. Kasują się one dopiero po dwóch latach, a nie po roku, jak to było do tej pory. Na dodatek bieg tego dwuletniego okresu liczy się dopiero od dnia zapłaty grzywny, a nie od dnia otrzymania mandatu.