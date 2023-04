Mandaty 2023. Mandaty i punkty karne ostro w górę. Zobacz, jaką grzywnę zapłacą kierowcy za przekroczenie przepisów

500 złotych mandatu i 10 punktów karnych - tak przez całe lata była najsurowsza kara dla piratów drogowych w Polsce.

To się zmieniło w 2022 roku. Najpierw 1 stycznia 2022 r, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który wprowadził podwyżkę kar.

To jednak dopiero był wstęp do zaostrzania kar.

17 września 2022 r. dwukrotnie wzrosły kary dla recydywistów drogowych.

Do tego zmieniły się zasady naliczania punktów karnych. Kasują się one dopiero po dwóch latach, a nie po roku, jak to było do tej pory. Na dodatek bieg tego dwuletniego okresu liczy się dopiero od dnia zapłaty grzywny, a nie od dnia otrzymania mandatu.