Mandaty. Jak przewieźć choinkę samochodem i nie dostać mandatu?

Problem z odpaleniem samochodu w mroźny poranek to zmora wielu kierowców. Rozładowany akumulator wystarczy jednak podłączyć do sprawnego akumulatora w innym samochodzie przy pomocy kabli rozruchowych.

Ich zdaniem do transportu drzewka dobrze jest wykorzystać samochód, który jest przystosowany do przewozu przedmiotów o większych gabarytach. Najlepiej sprawdzają się do tego takie z oddzielną skrzynią ładunkową, pojazdy o nadwoziu typu furgon, gdzie najczęściej kabina kierowcy oddzielona jest od przestrzeni transportowej. Alternatywą może być transport choinki przy pomocy przyczepy podpinanej do auta, bądź skorzystanie z usług firmy transportowej.