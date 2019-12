Manifestacja w obronie sądów dzisiaj w Opolu. "PiS tworzy państwo rodem z poprzedniego ustroju"

- To ogólnopolska akcja, organizowana w przededniu prac w Sejmie nad dokumentem, który jest rodem z poprzedniej epoki. Zgodnie z nim zaostrzona ma zostać między innymi odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Chodzi o to, by ci wykonywali wszystkie polecenia rządzących, bez możliwości sprzeciwu. To dokument rodem z poprzedniej epoki i nie możemy się zgodzić na kolejne upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości - mówi Małgorzata Besz-Janicka, działaczka opolskich struktur Komitetu Obrony Demokracji, jedna z organizatorek środowej manifestacji.

- Ta ustawa to policzek dla wszystkich obywateli, zwłaszcza, że zrobiło się o niej głośno w nocy z 12 na 13 grudnia. To pogarda dla całej naszej historii. Jeśli nie będzie wolnych sądów, obywatele nie będą mogli liczyć na jakąkolwiek sprawiedliwość - czy to choćby w sytuacji niesłusznie otrzymanego mandatu czy postępowania po zderzeniu z kolumną rządową. Wiele osób myśli, że ta sprawa dotyczy tylko "tych na górze". A tak nie jest. Dziś sędziowie, jutro my. Nie dajmy się, protestujmy! - zachęca Besz-Janicka.