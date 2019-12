Marcin Ociepa sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Marcin Ociepa w poprzednim rządzie był wiceministrem w resorcie przedsiębiorczości i technologii. Jednostka ta uchodziła za ministerstwo "gowinowców". Na jego czele stała bowiem Jadwiga Emilewicz, zaufana współpracowniczka Jarosława Gowina, lidera Porozumienia.

W wyborach z 2019 roku Marcin Ociepa uzyskał mandat posła na Sejm (jeden z pięciu, jakie w woj. opolskim wywalczył PiS). Po wyborach prawica dokonała przetasowań z zestawieniu resortów. Jadwiga Emilewicz stanęła na czele nowego ministerstwa - ministerstwa rozwoju, powstałego na bazie resortu, którym kierowała do tej pory. Jednym z jej zastępców pozostawał Marcin Ociepa, aczkolwiek w roli pełniącego obowiązki.

Bo choć od wyborów minęły dwa miesiące, na prawicy nadal trwają targi pomiędzy PiS a jego koalicjantami: Porozumieniem i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry.

- Marcin mógłby pozostać w resorcie, gdzie "gowinowcy" są silni, jednak trwają zabiegi o to, by ulokować go w jakimś innym ministerstwie, gdzie oni nie mają swoich ludzi, a gdzie on mógłby pilnować interesów Porozumienia - słyszeliśmy jakiś czas temu od jednego z polityków prawicy.