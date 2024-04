Marszałek Andrzej Buła podsumował kampanię wyborczą. "Kierujcie się sercem i rozumem"

- To był dobry czas – powiedział. - Dziękujemy wyborcom za to, że mieliście czas, aby nas posłuchać, aby się z nami spotkać. Dziękujemy za to, że zainteresowaliście się naszymi historiami życia zawodowego naszego życia rodzinnego, naszego zaangażowania w różnego rodzaju pasje i stowarzyszenia – mówił Andrzej Buła.

- Bardzo przepraszamy za to, że czasami zaśmiecaliśmy wasze otoczenie, że byliśmy z ulotkami, ale proszę nam wybaczyć, to również jest element kampanii wyborczej. Jesteśmy skuteczni w dotarciu do was jako wyborców -mówił marszałek Buła.