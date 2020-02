Marzyła ci się dorosłość? Memy o byciu dorosłym odzierają z resztek złudzeń. Zatęsknisz za dzieciństwem, gdy je zobaczysz

Memy o dorosłości rozbawią cię albo... do reszty obedrą ze złudzeń. Kto z nas, kiedy był dzieckiem, nie marzył o tym, aż w końcu będzie dorosły? Kiedy zaś przyszło co do czego, okazało się, że dorosłość wcale nie jest taka fajna. Też przeżyłeś to rozczarowanie? Na pewno! Warto jednak podejść do tego z humorem - w końcu każdego czeka dorosłość. Memy o byciu dorosłym skutecznie rozprawiają się z wyobrażeniami na ten temat snutymi w dzieciństwie. Sam zobacz!

Zobacz galerię (45 zdjęć) Memy o dorosłości to samo życie w krzywym zwierciadle Jako dzieci, chętnie wyobrażaliśmy sobie, co będziemy robić, gdy będziemy dorośli - i bardzo nie mogliśmy się tego doczekać! W końcu dorosłość kojarzyła nam się z samymi fantastycznymi rzeczami: nie trzeba będzie słuchać rodziców

będzie można chodzić spać, o której się chce

będzie się zarabiało pieniądze i wydawało je na same fajne rzeczy Też tak to sobie wyobrażałeś, prawda? Nic tak jednak nie odziera ze złudzeń o dorosłości, jak... sama dorosłość. Memy o byciu dorosłym pokazują to jednak z humorem - na pewno uśmiechniesz się, gdy przypomną ci, jak wyobrażałeś sobie swoją dorosłość i jak bardzo rzeczywistość odbiega od twoich dziecięcych oczekiwań. Pozwól sobie więc na chwilę przerwy i zanim wrócisz do swoich - a jakże, dorosłych! - zajęć, zobacz najlepsze memy o dorosłości!