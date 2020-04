Maseczka ochronna wykosi koronawirusa? Zobacz memy

Maska ochronna nowym obowiązkiem Polaków. Internauci oswajają rzeczywistość memami. Maseczka na twarzy stanie się obowiązkiem od 16 kwietnia 2020 roku. To nowe obostrzenie, które wprowadza rząd. Czy to oznacza, że maska zatrzyma koronawirusa? Internauci tworzą memy o maseczkach ochronnych i oswajają nas z nowym obowiązkiem. Co on oznacza w praktyce? Czy maska w dobie koronawirusa to jedyny słuszny wybór? Nie do końca. Obowiązkowe bowiem będzie zasłanianie ust i nosa. Przypominamy, co powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski o maseczkach. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

