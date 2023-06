Master Truck Show 2023 Polska Nowa Wieś pod Opolem. DATA, PROGRAM, BILETY. Na zlot superciężarówek zgłoszono już kilkaset pojazdów

Master Truck Show 2023. Będą perełki

Jedną z gwiazd imprezy Master Truck Show 2023 będzie niezwykła scania z duńskiej firmy J Jensen Transport. To nie tylko tuningowana ciężarówka „zbudowana” z okazji 25 rocznicy powstania firmy.

- Christian Rasmussen – właściciel pojazdu – poprzez projekt „Dance with the Devil” chciał uczcić pamięć swojego ojca, który zmarł na raka i informuje Aleksandra Donocik z biura organizatora zlotu Master Truck Show 2023.

Żaden detal pojawiający się na pojeździe nie jest przypadkowy, począwszy od podpisu seniora, poprzez malunek harleya, którego tato Christiana sam zbudował, skończywszy na słowach „Dance with the Devil” – tytuł piosenki, którą rodzic właściciela wybrał na swój własny pogrzeb, stała się inspiracją malunku widniejącego na tylnej ścianie auta, przedstawiającego anioły śmierci porywające seniora do tańca.