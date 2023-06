Master Truck Show 2023 Polska Nowa Wieś pod Opolem. Te piękne ciężarówki będą królowały na zlocie. Szykuje się sporo premier. Mamy zdjęcia

Zlot tuningowanych ciężarówek Master Truck Show 2023 zaplanowany jest od 14 do 16 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.

Master Truck Show 2023. Przyjadą nowości i premiery

- Podczas tegorocznej edycji Master Truck Show premierę będzie miał też najnowszy projekt kaszubskich transportowców – Volvo FH „John Wick” - mówi Aleksandra Donocik z biura organizatora zlotu Master Truck Show 2023. - Kto śledzi na bieżąco ich media społecznościowe, ten wie, jak niesamowicie zapowiada się to przedsięwzięcie!

Przygotowania do zlotu idą pełną parą. Praca wre m.in. w garażu firmy Repiński. Od zeszłego roku ekipie z Kościerzyny udało się m.in. sklonować ciężarówkę "Dywizjon 303" oraz stworzyć Scanię „Top Gun: Maverick” – oba pojazdy już za niecałe trzy tygodnie pojawią się w Polskiej Nowej Wsi.

Oczywiście na zlocie nie zabraknie takich perełek, jak:

Jedną z gwiazd imprezy Master Truck Show 2023 będzie niezwykła scania z duńskiej firmy J Jensen Transport. To nie tylko tuningowana ciężarówka „zbudowana” z okazji 25 rocznicy powstania firmy.

- Christian Rasmussen – właściciel pojazdu – poprzez projekt „Dance with the Devil” chciał uczcić pamięć swojego ojca, który zmarł na raka i informuje Aleksandra Donocik.

Żaden detal pojawiający się na pojeździe nie jest przypadkowy, począwszy od podpisu seniora, poprzez malunek harleya, którego tato Christiana sam zbudował, skończywszy na słowach „Dance with the Devil” – tytuł piosenki, którą rodzic właściciela wybrał na swój własny pogrzeb, stała się inspiracją malunku widniejącego na tylnej ścianie auta, przedstawiającego anioły śmierci porywające seniora do tańca.