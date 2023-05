Materiały do produkcji narkotyków trafią z Polski do Czech. W drugą stronę wraca już gotowa metaamfetamina

Trzech mężczyzn w wieku 30, 36 i 46 lat policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Ołomuńcu zatrzymali 30 kwietnia. Wszyscy już trafili do tymczasowego aresztu. W czeskim sądzie grozi im nawet do 18 lat pozbawienia wolności za produkcję i sprzedaż dużych ilości środków odurzających.

Śledztwo w tej sprawie od roku prowadzili policjanci kryminalni z Szumperka, ale po kilku miesiącach przejęła je komenda wojewódzka.

- Zatrzymani mężczyźni co najmniej od sierpnia 2022 roku jako członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się zdobywaniem i handlem chemikaliami, potrzebnymi do nielegalnej produkcji metamfetaminy – informuje por. Libor Hejtman z Komendy Wojewódzkiej Policji Republiki Czeskiej w Ołomuńcu. - Działali nie tylko na terenie Republiki Czeskiej, zwłaszcza w powiatach ołomunieckim i szumperskim, ale także na terenie Polski. Każdy z członków grupy miał ściśle wyznaczoną rolę. Celem grupy był jak największy zysk finansowy. Policjanci kryminalni dowiedli, że główny 36-letni sprawca wprowadził do obrotu 14,5 kilogramów metamfetaminy. Jego 30-letni wspólnik co najmniej 2,8 kilograma, a najstarszy ze sprawców prawie 400 gramów metamfetaminy.