Matki karmiące skarżą się na warunki w opolskim szpitalu klinicznym

Na problem skarżą się rodzice małych pacjentów Oddział Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

- Gdy trafiliśmy do szpitala mój synek miał 13 miesięcy i był karmiony piersią - wspomina Adriana Pitrus, mama chłopca. - Mały miał ospę, gorączkował, a temperatury żadnym sposobem nie dało się zbić, więc finalnie wylądowaliśmy na oddziale. Widać było, że synek cierpi i bardziej niż zwykle potrzebuje bliskości mamy.

Pani Adriana wspomina, że dziecko trafiło do łóżeczka, ona natomiast miała do dyspozycji rozkładany fotel, na którym miała spędzić noc.

- Synek był podpięty do kroplówki. W przerwach brałam go na ręce i karmiłam. Gdy próbowałam go odłożyć, budził się i przeraźliwie płakał - relacjonuje opolanka. - Taki fotel jest wygodny dla kogoś, kto ma czuwać przy dziecku, ale nie dla matki karmiącej. Synek, pewnie przez tę gorączkę, chciał być cały czas przy piersi, dlatego brałam go ze sobą na ten fotel, drżąc żeby nie spadł mi z kolan, gdy zasnę. W końcu jakaś pielęgniarka zwróciła mi uwagę, że tak spać nie możemy. Paradoksem jest to, że w tym czasie na korytarzu stało wolne łóżko. Byłam nawet gotowa zapłacić, żeby mieć synka przy sobie, ale okazuje się, że tak się nie da.