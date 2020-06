Matura 2020 Opole. We wtorek MATEMATYKA na egzaminie. Co musieli zrobić zdający przed wejściem na egzamin?

- Najtrudniejsza dla mnie jest stereometria i to jej obawiam się najbardziej - mówiła tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną Karolina Szczurek z I LO w Opolu. - Widziałam arkusze z poprzednich lat, dlatego zdanie egzaminu na poziomie podstawowym nie powinno być problemem. Jestem dobrej myśli.

Radosław Konopka podszedł do maturalnego wyzwania na chłodno. - Egzamin próbny zaliczyłem na ponad 50 proc., a więc ze sporym zapasem (aby zdać dany przedmiot trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów - przyp. red.). Jak na humanistę to całkiem przyzwoity wynik - mówi Radosław Konopka, absolwent I LO w Opolu. - Przygotowując się do egzaminu rozwiązywałem arkusze z poprzednich lat. Zadania różniły się wprawdzie nieco treścią, ale model ich obliczania był taki sam. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem na maturze trafię na coś, co już znam.