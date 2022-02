Matura 2022. Harmonogram, terminy. Jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości? Wymagania maturalne 2022. Mija termin składania deklaracji!

Matura 2022. Kiedy maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości? Podajemy dokładne daty

Matura 2022 nadciąga wielkimi krokami. Nauka może być jednak dużo łatwiejsza, ponieważ mamy do dyspozycji kanały na YT, które pozwolą pomyślnie zdać egzamin dojrzałości. Naprawdę jest w czym wybierać:…

Matury w pierwszym terminie będą trwać do 23 maja 2022 roku.

Harmonogram matur 2022. Szczegółowy terminarz egzaminów

Matury nie kończą się jednak na egzaminach podstawowych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie zobowiązani są do tego, by przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W związku z tym przedstawiamy pełen harmonogram matur 2022 podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: