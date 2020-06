Matura POLSKI 2020. Co było na egzaminie i jak wygląda matura w czasie epidemii?

- Trochę się stresuję, ale to raczej taka mobilizująca trema - mówi Agnieszka Dobrzyńska, absolwentka III LO w Opolu. - W przypadku języka polskiego wielką niewiadomą jest wypracowanie. Jeśli będzie trzeba zmierzyć się z "Chłopami" Reymonta, to będę miała kłopot, bo słabo znam tę lekturę. Wtedy cała nadzieja, że nadrobię interpretacją tekstu. Kolejne dni będą dla mnie bardziej stresujące, bo od powodzenia na matematyce zależą moje studia.

Szkoły musiały zadbać na maturze o to, by dystans między zdającymi wynosił co najmniej 1,5 metra, dlatego maturzyści piszą egzamin w mniejszych grupach. Poruszając się po korytarzach musieli mieć zasłonięte usta i nos. W trakcie egzaminu mogli natomiast zdjąć maseczkę.

Epidemia sprawiła, że szkoły, w których odbywa się egzamin, musiały wprowadzić reżim sanitarny. Na teren placówek byli wpuszczani jedynie zdający oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i wchodzili do obiektu różnymi wejściami. Musieli przy tym zachowywać bezpieczny dystans i tuż po przekroczeniu progu szkoły zdezynfekować ręce. Ta sama procedura była powtarzana przed wejściem do sali egzaminacyjnej.

Nowością w tym roku – również ze względu na epidemię - jest to, że nie będzie egzaminów ustnych. Dotyczy to zarówno języka polskiego, jaki i języków obcych, z którymi w poprzednich latach musieli się zmierzyć zdający.

- W latach 90. na wyobraźnię działało popularne wówczas słowo "menadżer". Kto chciał nim został, często wybierał liceum ogólnokształcące - mówi Irena Koszyk, naczelnik wydziału oświaty w opolskim ratuszu. - W ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost zainteresowania szkołami technicznymi. Wynika to głownie z tego, że absolwenci techników są chętnie zatrudniani w gospodarce, a to przekłada się też na lepsze zarobki.

Ci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli podejść dziś do egzaminu, kolejną szansę dostaną na początku lipca. - W tej grupie mogą się znaleźć też osoby, które w czasie egzaminów są objęte kwarantanną - mówi Robert Socha z opolskiego kuratorium oświaty. - Ogłoszenie wyników tegorocznych matur nastąpi do 11 sierpnia. Dotyczy to zarówno osób, które podejdą do matury w czerwcu, jak w lipcu.

We wtorek (9 czerwca) zdający zmierzą się na maturze z matematyką. W środę (10 czerwca) natomiast startują języki obce. Na pierwszy ogień pójdzie język angielski.