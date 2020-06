Matura z ANGIELSKIEGO 2020 w Opolu. Trzeci dzień egzaminów

- Angielskiego zaczęłam się uczyć w szkole podstawowej, więc nie sądzę by na poziomie podstawowym coś mnie zaskoczyło - mówi Dominika, absolwentka opolskiego Plastyczniaka. - Wyzwaniem może być poziom rozszerzony, zwłaszcza jeśli chodzi o słuchanie tekstu i zmagania gramatyczne.

- Z trzech podstawowych egzaminów maturalnych angielski wydaje mi się najłatwiejszy - mówi Kevin Jabłonka, absolwent technikum mechanicznego w Opolu. - Trochę stresu może być przy słuchaniu ze zrozumieniem, bo tekst jest odtwarzany tylko dwa razy i nie ma szans, by do tego wrócić.

Marta Matysek z II LO w Opolu do ostatnich minut przed egzaminem przeglądała notatki, by odświeżyć sobie najważniejsze zagadnienia. - Najbardziej obawiałam się matematyki, ale ona już za mną. Angielski nie jest już dla mnie tak stresujący - mówi tegoroczna absolwentka. - Trochę obawiam się głupich błędów. Czasami wydaje mi się, że jestem czegoś pewna na 100 proc., a to potrafi uśpić czujność.