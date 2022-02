Maturzyści z Zespołu Szkół w Ozimku dali czadu na studniówce! Co tam się działo?

- Studniówka to pierwszy w dorosłym życiu, a więc szczególny bal. Ten wieczór na pewno na zawsze zapadnie w pamięci uczestników - mówi Tomasz Ciekalski, wicedyrektor Zespołu Szkół w Ozimku. - Przygotowania zwykle trwają przez wiele miesięcy, a tu wszystko odbywało się pod znakiem wielkiej niewiadomej. Ubiegłoroczne studniówki nie doszły do skutku z powodu pandemii, dlatego młodzież do końca nie wiedziała, czy i tym razem nie nastąpi niespodziewany zwrot akcji. Cieszę się, że wszystko poszło po ich myśli, bo zabawa była naprawdę przednia.

Bal odbył się w sobotę (29.01) w restauracji Markus w Kolonowskiem. Bawiły się na nim dwie klasy maturalne (liceum i technikum), w których w sumie uczy się blisko 30 osób. Wychowawcami tegorocznych maturzystów są nauczycielki Jolanta Szyporta oraz Sylwia Szczepaniak.

Na wyjątkowym balu, który trwał do rana, nie mogło też zabraknąć osób towarzyszących oraz pozostałych nauczycieli. Szaleństwom nie było końca. Nie wierzycie? Przekonajcie się na kolejnych slajdach naszej galerii.