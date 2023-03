Mazda CX-5 2023. Pierwsze wrażenia, zmiany na rok 2023, wyposażenie i ceny

Przy okazji prezentacji Mazdy CX-60 z silnikiem 3.3 e-Skyactiv D z napędem RWD i AWD, japoński producent pokazał również model CX-5 ze zmianami na rok modelowy 2023. Na pierwszy rzut oka tylko miłośnik tego modelu rozpozna różnice, ale to, co się zmieniło, nie jest widoczne od razu. Podczas krótkiej jazdy testowej mogłem sprawdzić wszystkie nowości.

Mazda CX-5 2023. Nadwozie/wnętrze

Przy okazji prezentacji Mazdy CX-60 z silnikiem 3.3 e-Skyactiv D z napędem RWD i AWD, japoński producent pokazał również model CX-5 ze zmianami na rok modelowy 2023. Na pierwszy rzut oka tylko miłośnik tego modelu rozpozna różnice, ale to, co się zmieniło, nie jest widoczne od razu. Podczas krótkiej jazdy testowej mogłem sprawdzić wszystkie nowości. Kamil Rogala Obecna generacja Mazdy CX-5 jest w połowie swojego cyklu życia i rok temu doczekała się liftingu, który zmienił nie tylko wygląd (dość subtelnie), ale i ofertę. Auto zadebiutowało jesienią 2016 roku na Salonie Samochodowym w Tokio, a już w 2017 roku trafiło do produkcji w fabryce w Hiroszimie. CX-5 drugiej generacji wyglądem mocno nawiązuje do swojego poprzednika (lata 2012-2017), ale ma zdecydowanie bardziej agresywne, dynamiczne linie, co dodatkowo podkreślono w odświeżonej odmianie. Auto powstało na lekkiej platformie podłogowej Mazda Skyactiv.

Jeśli chodzi o różnice w porównaniu do „starszej” wersji, to przypomnijmy, skupiły się one głównie w obszarze zderzaków, świateł, grilla i kilku detali. Zderzaki nabrały smukłości i elegancji, nowy jest również grill, który ma trójwymiarową konstrukcję z motywem skrzydeł wchodzących pod klosze lamp. Światła również zostały przeprojektowane i widać to szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia. Sygnatura przednia i tylna zyskały nowoczesności, choć znam głosy, które uważają, że wcześniej było lepiej i bardziej pasowało do Mazdy. Kwestia gustu. Ale to już znamy od zeszłego roku. Co więc zmienił producent i czy nie dało się tego zrobić wcześniej?

Tak czy inaczej w poprawionej wersji CX-5 nie znajdziemy znacznych zmian wizualnych, choć w ofercie znajdziemy trzy ciekawe wersje wyposażenia tj. Newground, Homura i Takumi. W Newground znajdziemy srebrne akcenty na zderzaku, na listwach drzwiowych, czarne obudowy lusterek, zielone akcenty czy też 17- lub 19-calowe felgi. We wnętrzu znajduje się czarna tapicerka – połączenie skóry i zamszu. Homura wyróżnia się czarnym wykończeniem przedniego grilla, charakterystycznego skrzydła, dolnej części zderzaka, nadkoli, listew drzwiowych i lusterek drzwiowych. Do tego 19-calowe felgi aluminiowe pokryte są czarnym lakierem metalicznym, a wlot powietrza zawiera czerwone akcenty. We wnętrzu znajdziemy również czerwone przeszycia na fotelach, kierownicy, panelach bocznych itp. Bardzo ładnie prezentuje się odmiana Takumi, która posiada jednolite, jednokolorowe nadwozie. Wnętrze charakteryzuje się gładką w dotyku tapicerką ze skóry Nappa i elementami wykończenia z drewna. Coś jeszcze? Do palety obejmującej łącznie 10 kolorów nadwozia dodano nowy, biel Rhodium White, która zastąpi lakier Snowflake White.

Najważniejsze zmiany zaszły jednak w systemie, bowiem modele na rok 2023 zostają wzbogacone m.in. przez system czterech kamer wyświetlających obraz 360-stopni oraz seryjnie montowany system alarmowy z czujnikiem włamania i sygnałem alarmowym. Nowością jest również szeroki ekran centralny Mazda Connect, o proporcjach 8:3 i przekątnej 10,25 cala, który zdaniem producenta zapewnia znacznie krótszy czas dostępu do funkcji, wyraźnie poprawioną przejrzystość dzięki zastosowaniu transmisji cyfrowej, dostępność bezprzewodowej łączności Apple CarPlay i Android Auto, porty USB typu C oraz jeszcze bardziej intuicyjną obsługę funkcji przy użyciu pokrętła wielofunkcyjnego HMI. Zaktualizowano również oprogramowanie systemu Mazda Connect. Ponadto radio DAB+ jest standardowo montowane w całej gamie modelu.

Mazda CX-5 2023. Silnik i wrażenia z jazdy

W silnikach benzynowych Mazdy CX-5 standardem jest teraz inteligentny system Mazda M Hybrid. Kompaktowy i wydajny układ hybrydowy typu mild hybrid wyposażony jest w napędzany paskiem klinowym, zintegrowany rozruszniko-generator (ISG) oraz akumulator litowo-jonowy 24V. Umożliwia on zwiększenie oszczędności paliwa poprzez odzysk energii podczas zwalniania i zasilanie ISG, działającego jak silnik elektryczny, w celu wspomagania silnika. ISG przekształca odzyskaną energię kinetyczną w energię elektryczną i przechowuje ją w akumulatorze litowo-jonowym. Następnie system wykorzystuje konwerter DC-DC do przekształcenia tego napięcia do odpowiedniego poziomu, by możliwe było zasilanie urządzeń elektrycznych samochodu. Osiągi?

Praktycznie bez zmian i co prawda nie jest to auto dla dynamicznych kierowców, ale nie można narzekać na ospałość. Najmocniejsza wersja z silnikiem benzynowym, automatem i napędem AWD od 0 do 100 km/h rozpędza się w 9,3 sekundy i osiąga 195 km/h. Jeśli chodzi o spalanie, silnik ten powinien zadowolić się średnio 7-7,5 l/100km. Jak jest w praktyce? O ile spalanie trudno oszacować na kilkudziesięciokilometrowym, mocno zróżnicowanym odcinku testowym, tak prowadzenie pozostało takie samo – niezwykle przyjemne, o mocno komfortowym zabarwieniu, ale z odrobiną sportowej nutki. Auto jest dość leniwe i niechętnie rwie się do przodu, ale przyspieszanie jest bardzo liniowe i przyjemne. Należy również docenić bardzo płynną pracę skrzyni biegów – bez szarpnięć i z dość celnym doborem przełożeń (dla wersji 2.5 e-Skyactiv G – taką miałem okazję sprawdzić).

Mazda CX-5 2023. Ceny i wyposażenie

pakiet Advantage (ładowarka bezprzewodowa, ostrzeganie o zmęczeniu etc.) – 7000 złotych;

pakiet Comfort White (elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele etc.) – 11 000 złotych;

szyberdach – 3000 złotych;

lakier metaliczny – od 2900 do 4500 złotych.

Mazda CX-5 2023. Podsumowanie

Kolejna, subtelna, ale niezwykle potrzebna zmiana Mazdy CX-5 pozwoliła nadrobić zaległości, które nazbierały się w stosunku do najnowszych modeli konkurencji. Model ten skierowany jest do kierowców, którzy co prawda nie szukają najnowszych gadżetów, ale bezprzewodowy Android Auto/Apple CarPlay, układ miękkiej hybrydy czy zaktualizowany system to argumenty, które bardzo przydadzą się w starciu z konkurentami. Reasumując – Mazda CX-5 to wciąż bardzo mocny gracz na rynku crossoverów. Mazda CX-5 2023 – zalety: wciąż przyjemna dla oka, odświeżona stylistyka;

atrakcyjna oferta i dość rozsądne ceny (jak na obecne warunki rynkowe);

rewelacyjna jakość materiałów i spasowania;

ładnie zaprojektowane, eleganckie wnętrze;

niezłe właściwości jezdne;

niezbędne w dzisiejszych czasach aktualizacje systemowe.

Mazda CX-5 2023 – wady: nie jest to auto dla miłośników gadżetów;

nieco przeciętna dynamika nawet topowej wersji. Porównanie Mazdy CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 KM AWD (AT6) do wybranych konkurentów: Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 KM 4x4 (AT6) Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V 180 KM 4WD (AT7) BMW X1 2.0 xDrive23i 204 KM (AT7) Cena (zł, brutto) od 194 900 od 185 900 od 210 000 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4575/1900 4500/1865 4500/1845 Wysokość (mm) 1675 1650 1642 Rozstaw osi (mm) 2700 2680 2692 Pojemność bagażnika (l) 506/1620 577/1756 540/1600 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1577 1577 1655 Pojemność zbiornika paliwa (l) 58 54 45 Rodzaj paliwa benzyna (mHEV) benzyna (mHEV) benzyna (mHEV) Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 7-stopniowa Osiągi

Moc (KM) 194 180 204 Moment obrotowy (Nm) 263 265 320 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,3 9 7,1 Prędkość maksymalna (km/h) 195 201 233 Spalanie (l/100km) 7,6 (WLTP) 6,9 (WLTP) 6,7 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 171 156 151

