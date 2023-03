Memy na Dzień Mężczyzny 2023. 10 marca z przymrużeniem oka. Tak internauci komentują święto panów Adrian Gajewski

Dopiero co świętowaliśmy Dzień Kobiet, a już dwa dni później swoje święto mają mężczyźni. Nie jest to może święto tak hucznie obchodzone, jak te 8 marca, jednak internauci nie zapomnieli także o mężczyznach. W sieci pojawia się mnóstwo memów, które w prześmiewczy sposób odnoszą się do tego dnia 10.03.2023. Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii.